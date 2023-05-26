Досвічені журналісти Миколаєва головний редактор телеканалу «МАРТ» Віталій Мехеда та керівник редакції інтернет-видання «НикВести» Олег Деренюга розказали студентам спеціальності «Журналістика» про те, якими навичками та якостями вони мають володіти, щоб стати успішним журналістом.

Про це медійники поспілкувалися 25 травня в хабі «Медіабаза.Миколаїв».

Захід відвідали студенти та викладачі миколаївських вишів: ЧНУ ім. Петра Могили, Університету ім. Пилипа Орлика, НУК ім. адмірала Макарова.

Віталій Мехеда розказав, що в першу чергу вимагає від початківців знання української мови — журналіст має вміти писати та виразно читати українською мовою, адже це просто необхідна умова, щоб працювати в кадрі.

На думку Олега Деренюги, до цього треба додати ще вміння формулювати та викладати свої думки у вигляді простого новинного тексту.

Тож журналісти порекомендували студентам хоча б раз на день приділяти 10 - 15 хвилин для того, щоб вголос виразно прочитати новини. Це допоможе і покращити знання української мови, і дасть розуміння, що відбувається у місті, області, країні.

Друга важлива вимога — це розуміння місцевого контексту. Оскільки миколаївські медіа в першу чергу займаються висвітленням соціально-політичної ситуації у регіоні, то журналісту-початківцю варто ознайомитися з тим, хто та як керує містом. Які політичні партії представлені у міській та обласній раді, як звати керівників фракцій, які у місті є комунальні підприємства та чим вони займаються, як звати заступників Миколаївського міського голови.

І ще однією умовою, вважає Віталій Мехеда, є людські якості та вміння влитися в колектив та працювати командно. Він акцентував, що робота редакції — це завжди робота в команді.

Керівники редакцій зазначили, що, беручи на роботу нових журналістів, вони в першу чергу звертають увагу не на наявність чи відсутність диплома про профільну освіту, а звертають увагу на їх особисті якості, готовність навчатися, їх світогляд.

Наостанок, медійники зазначили, що молоді журналісти у Миколаєві мають усі шанси стати успішними у професії, оскільки, на жаль, війна дуже сильно вплинула на місцеві медіа — частина журналістів поїхала з міста, частина пішла з професії, а тому є певний кадровий голод.