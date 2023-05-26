У Миколаєві 26 травня благодійники з Одеси влаштували для дітей святковий захід «Ми діти твої, Україно».

Захід до Дня захисту дітей у Каштановому сквері організувала голова одеського благодійного фонду «Дотягнись до неба» Вероніка Етнарович та за підтримки гуманітарного штабу народного депутата Олександра Гайду.

Вероніка Етнарович зазначила, що маленькі миколаївці заслуговують на подібні свята в будь-які часи. А дорослі мають піклуватися за майбутнє покоління.

– Дякую Миколаєву за ваше міцне плече і дякую дітям, які прийшли на це свято. Діти - наше майбутнє, наше бажання постійно рухатися вперед. А ми, дорослі в свою чергу хочемо зробити усе, аби ви були щасливі та життєрадісні. В будь-які часи ми маємо зробити усе аби ви посміхалися , – сказала керівниця благодійного фонду «Дотягнися до неба».

Свято влаштували для 50 дітей з багатодітних родин, прийомних сімей та родин. Для них завдяки підготували подарунки з канцелярським приладдям та сертифікати для відвідування басейну «Зоря». Також подарунки вручили вихованцям музичних шкіл, які допомогли влаштувати концерт.

Крім запрошених сімей на свято доєдналися і всі охочі миколаївці. Святкували цілими родинами.

Для всіх охочих виступали талановиті вихованці миколаївських творчих навчальних закладів, влаштували веселі ігри аніматори та демонстрували неймовірні фокуси чарівники. Також діти могли прикрасити себе аквагримом, скуштувати солодкої вати чи морозива.

Раніше, гуманітарний штаб народного депутата Олександра Гайду разом із благодійним фондом «Дотягнись до неба» передав вихованцям миколаївським ДЮСШ спортивний інвентар. До свята Великодня спільно роздали 1000 пасок та 800 літрів олії. Також, гуманітарний штаб та благодійний фонд систематично передають медичну допомогу лікарням Миколаєва та області.