Про це повідомляється в Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Нарешті вдома. Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава", - повідомили в Мінреінтеграції.

За даними міністерства, хлопець навчався у Маріуполі та зростав без батьків. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.

"Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва", - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 6 лютого з України депортували 16 222 дитини, 350 дітей вважаються зниклими безвісти.