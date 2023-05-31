В селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

Загалом, протягом доби 30 травня в Миколаївській області стались чотири пожежі.

О 21:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Оленівка. На місце направлено рятувальників 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ. Пожежу на площі 10 кв. м о 22:16 локалізовано та о 22:40 ліквідовано.

Згодом, о 22:01, рятувальників сповістили про пожежу легкового автомобіля Mitsubishi Carisma в селі Радісний сад. Автомобіль був припаркований на території приватного домоволодіння. На місце направлено відділення 19 ДПРЧ. Займання о 22:32 локалізовано та о 22:45 ліквідовано на площі 6 кв. м. У двох випадках причина пожеж встановлюється.

Також рятувальники 1 ДПРЧ ліквідували пожежу сухої трави та сміття на відкритій території по вул. Силікатна в Матвіївці. Площа займання склала 1000 кв. м, її спричинило необережне поводження з вогнем.

31 травня о 05:13 сталась пожежа в селі Зарічне. Рятувальники 19 ДПРЧ виявили на місці пожежі тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1942 р.н. та жінку 1947 р.н. Пожежу на площі 20 кв. м о 05:55 локалізовано та о 06:05 ліквідовано. Причина пожежі наразі встановлюється.

Напомним, Головне управління ДСНС України у Миколаївській області представили книгу – «Надзвичайні. Миколаїв – форпост, який тримає Південь України». У ній зібрано фотографії, що показують роботу з ліквідації наслідків російських обстрілів у Миколаївській області.