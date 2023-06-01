Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (раніше Служба автодоріг) оголосила тендер на послуги з нанесення розмітки на дорогах державного значення у регіоні.

За роботи планують віддати майже 50 мільйонів гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Орієнтовна сума закупівлі — 49 мільйонів 987 тисяч 34 гривні. Початок аукціону заплановано на 14 червня. Переможець повинен буде закінчити роботи до 20 грудня поточного року.

У техзавданні мова йде про нанесення розмітки маркувальною фарбою на 1 476,6 кілометрах доріг, а також ще 8 992,56 квадратних метрів розмітки іншого типу.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області також оголосила тендер на послуги зі встановлення дорожніх знаків в регіоні. За роботи планують заплатити 18 мільйонів 731 тисячу 774 гривні.