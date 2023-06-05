Вчора, 4 червня, російські окупанти завдали обстрілів по акваторії Очаківської громади та місту Очаків.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

О 14:02 та 17:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також ввечері о 20:10 внаслідок ворожого обстрілу міста Очаків пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялось, обстріли Очакова та акваторії Дніпро–Бузького лиману почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».