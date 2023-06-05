Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з «зерновою угодою». Через дії РФ зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зокрема, 4 червня Росія зареєструвала два судна, які були заявлені до участі в «зерновій угоді» того ж дня.

«Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що насамперед перевірку проходять ті, які найдовше перебувають у очікуванні», — пояснюють у міністерстві.

У територіальних водах Туреччини деякі судна очікують від Росії згоди на вхід до українських портів уже понад три місяці.

У відомстві наголошують, що Росія робить вибір суден для інспекції на власний розсуд, що максимально ускладнює планування роботи всіх учасників «зернової угоди».

При цьому, згідно з документом, у день має проводитись дев’ять інспекцій (три — на вхід, шість — на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини плану.

Нагадаємо, російські військові посили обстріли Очакова та акваторії Дніпро–Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».