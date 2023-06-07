Станом на вечір 7 червня Україні вдалося евакуювати з Херсона та області 1894 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону та пресслужба МВС.

Міністр зазначив, що евакуаційні дії триватимуть аж до заходу сонця, а завтра зранку відновляться знову.

— Наразі з Херсона та Херсонської області нашими рятувальниками, поліцейськими та волонтерами евакуйовано 1894 громадяни, евакуація продовжується, — сказав він.

Водночас із Баштанського району Миколаївської області, де підтоплено 12 населених пунктів, евакуювали 166 громадян. За словами міністра, МВС постійно відстежує ситуацію в Дніпропетровській та Миколаївській областях і допоможе всім, хто цього потребує.

За даними Клименка, на евакуаційні роботи у самому лише Херсоні залучили 50 плавзасобів: зокрема вивозять громадян, які відучора виявилися заблокованими у приватних будинках мікрорайону Острів, «де зараз найтривожніша ситуація». Рятувальники вивозять не лише людей, а й тварин, відзначив міністр.

— Ми зараз звернулися ідо міжнародних організацій і виробляємо план, яким чином максимально зробити все, щоб наші громадяни могли врятувати своє життя та здоров'я», — додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, 6 червня, на Миколаївський залізничний вокзал прибув евакуаційний потяг із Херсона. Дуже велика кількість людей забрали з собою своїх домашніх тварин. У фоторепортажі «НикВести» показали, як Миколаїв зустрічав евакуйованих жителів Херсонщини.