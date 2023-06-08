Організація Об'єднаних Націй та Червоний хрест не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами Каховську ГЕС.

За словами президента, такі організації створювались для саме для допомоги у таких бідах. Однак ні ООН, ні Червоний хрест наразі не допомагають Україні боротись з катастрофою.

«Їх тут немає! Хоча катастрофа сталася стільки годин тому, їх там немає. ООН і Червоний Хрест повинні першими бути там, щоб рятувати життя. Бо саме для цього створювалися ці структури», - заявив Зеленський.

Він зауважив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України щодо допомоги.

«Ми не отримали відповіді. Я в шоці. А якщо реакція і була, то дуже дипломатична», - підкреслив він.

Нагадаэмо, внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.