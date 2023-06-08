У Миколаєві станом на 12:00 рівень води піднявся ще на один сантиметр. Загальне підняття складає 102 см.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі комунальній служби роблять укріплення найнижчих ділянок берегової лінії. Також, де потрібно і доцільно, перекривають шлях води до житлових будинків

Мер опублікував фото з Корабельного району, де колектив адміністрації району та КП «Обрій -ДКП» працюють над укріпленням берегової лінії.

Нагадаємо, в обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.