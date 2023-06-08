У селі Василівка в Миколаївській області через затоплення станом на 8 червня загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.

«Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі», - повідомив він.

«Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Ситуація на контролі», - повідомив він.

Місцевих жителів просять звертатись до поліції, якщо вони потребують допомоги, і в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

Нагадаємо, станом на 07:00 8 червня в Снігурівській громаді рівень води в річці виріс до 5,5 метрів, лише за останні дві доби в середньому вода щогодини підіймається на 12 см.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення було зруйновано вже три мости.

До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.

Іван Кухта також повідомляв, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.