У Херсоні вода продовжує підійматися, але повільніше, ніж минулої доби. Вже затоплені Гідропарк та Нафтогавань. У мікрорайоні Острів триває рятувальна операція та евакуація населення.

Як повідомляла Херсонська міська військова адміністрація сьогодні зранку у Херсоні вода піднялася на висоту 3 – 5 метрів.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що існує загроза підтоплення мікрорайону Корабел та району Річкового порту, також частково можливе підтоплення Антонівського та Садівського старостинських округів.

За інформацією видання «МОСТ», в деяких районах спостерігається незначний спад води, проте, подекуди вода все ще залишається на досить високому рівні.

Волонтери, поліція, ДСНС та військові продовжують пошукові роботи. З самого ранку рятувальники евакуюють людей та тварин з затоплених будинків.

На набережну у Парку слави сходяться люди, аби подивитися чи підіймається вода. Херсонець Сергій говорить, по даху видно, що вода піднялась сантиметрів сорок.

Також сьогодні Херсон відвідав президент Володимир Зеленський. Він під час поїздки відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

— Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!— зауважив він.

Нагадаємо, що у селі Василівка в Миколаївській області через затоплення станом на 8 червня загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.

У Миколаєві станом на 12:00 рівень води піднявся ще на один сантиметр. Загальне підняття складає 102 см.

В обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.