Моряки масово судяться з Кабміном через проблематичну постанову реформування галузі. На час розгляду однієї зі справ Феміда призупинила дію документу. Зі слів фахівців морської сфери, автори "реформи" блокують рішення та натомість розгортають інформаційну війну. Що не так із постановою №1499 та чому система дипломування моряків в Україні фактично поставлена "на стоп".

Про це розповів представник "Асоціації морських капітанів Одеси" Олег Пастернак.

Ідеться про постанову Кабінету міністрів України №1499 "Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден" від 30 грудня 2022 року.

За даними джерел "СтопКору" у морській галузі, цей документ був ініційований Міністерством інфраструктури України в інтересах підконтрольної йому Адміністрації судноплавства. Фактично цим документом нещодавно призначена нова верхівка цієї адміністрації вирішила перекреслити попередню систему морського дипломування й освіти. Експерти стверджують: мова йде про агресивне захоплення величезного ринку у вкрай стислі терміни.

Через величезну кількість імовірних прогалин та порушень різних площин чинного законодавства документ був розкритикований морською спільнотою. Тисячі моряки втратили можливість отримати підтвердження легальних документів віддалено через старий електронний кабінет. Через цей колапс до судів полетіла ціла зграя позовів. В межах одного з них 31 травня Київський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання та призупинив на час розгляду дію скандальної постанови й дозволив поки що працювати за старими правилами.

Але Адміністрація судноплавства не підкорилась, чим повністю паралізувала дипломування моряків, розповідає позивач – голова "Організації ветеранів флоту" та член правління "Асоціації морських капітанів Одеси" Олег Пастернак.

"Своїм рішенням суд тимчасово, на час розгляду справи, заборонив Адміністрації судноплавства виконувати функції. Підкреслюю – виключно в межах постанови №1499, які суперечать Конвенції ПДНВ, чинному українському законодавству та загальноправовим принципам! Адміністрації судноплавства необхідно було негайно почати роботу комісії, яка працювала до постанови Кабінету Міністрів України № 1499. Однак вона заблокувала доступ морякам до іспитів", – стверджує він.

Саму постанову ще до її прийняття критикували в НАЗК, Мінюсті тощо. Але це не зупинило авторів та лобістів з Міністерства інфраструктури. Як результат – одразу після набрання чинності документ створив низку проблем. За оцінками фахівців, він мав ряд як примітивно-технічних помилок, так і грубих порушень Конституції та міжнародних нормативів.

"Наприклад, переплутали назви посад та зовсім забули про рядових членів екіпажу. Таким чином, вже пів року рядові та штурмани не можуть отримати свої документи. На мою думку, керівникам Міністерства, Адміністрації судноплавства, наближеним до них громадським організаціям та іншім органам начхати на суть нормативно-правового акту, або на долю моряків", – впевнений Олег Пастернак.

При цьому він нагадав, що подібні спроби реформування неодноразово були й в минулому. Хоча міжнародні морські органи (ІМО) прямо відповідали, що в цьому нема потреби. Активна фаза спроб перерозподілу ринку під виглядом реформи почалась ще у 2020 році.

"29.04.2020 постійним представником України в Міжнародній морській організації (ІМО) було повідомлено МЗС, Мінінфраструктури та Адміністрацію судноплавства про те, що Україна повністю виконує всі вимоги Конвенції ПДНВ. Після цього була спроба перегорнути все з ніг на голову міністром Криклієм, яка теж подавалась під виглядом "перемоги" та "приведення законодавства у відповідність до Конвенції ПДНВ". В результаті чого були визнані незаконними майже ідентичні до постанови №1499 нормативні акти, що реформували систему дипломування – постанова Кабінету Міністрів №739, накази МІУ №614 та №201", – пригадує голова "Організації ветеранів флоту".

Наразі, констатує капітан, ситуація склалася абсурдна, але дуже небезпечна. Після скасування постановою 1499 попереднього електронного кабінету, тисячі моряків отримали незрозумілі відмови у віддаленому підтвердженні своїх документів через новий сайт з верифікації. Натомість цей державний ресурс якимось чином підтвердив зроблені у графічному редакторі фейкові дипломи капітана та старпома в процесі журналістського експерименту "5 каналу".

На питання та розпач моряків в Адміністрації судноплавства відповіли, що не можуть бути впевненими у легальності документів, отриманих до оновлення їх керівництва абсолютно законним шляхом. Тому їх треба фактично переробляти, причому віддалений формат не підходить.

Це створило величезні проблеми морякам, що перебувають за кордоном, в тому числі й безпосередньо в рейсах. Коли ж суд задовольнив клопотання Олега Пастернака, процес дипломування абсолютно завмер. Сам позивач вважає це своєрідним шантажем та скаржиться на інформаційну атаку на суд з боку опонентів.

"На мою думку, керівникам Міністерства, Адміністрації судноплавства, наближеним до них громадським організаціям та іншім органам начхати на суть нормативно-правового акту або на долю моряків. Вважаю, що вони тиснуть на суд, на позивача, публікуючи всілякі гадості в пабліках, що має негативні правові наслідки. Також вони тиснуть на суспільство за принципом "хто голосніше кричить – за тим і правда", доповнюючи все це тезами про начебто нелегітимний суд. В будь-якій правовій країні подібного роду заяви були б убивчими для подальшої кар’єри керівника державного органу", – запевнив Олег Пастернак.

Варто зауважити, що на тлі цього колапсу та проблем із дипломуванням мережею набирає популярність теза моряків про зміну країни оформлення або навіть громадянства. Мовляв, Польща, країни Балтії та інші вже формують прискорені процедури під українських моряків, з огляду на кризу.

Нагадаємо, майже 200 тисяч українців працюють на світовому морському торговельному флоті. А до держбюджету завдяки цьому щорічно надходить понад 3 млрд грн валютної виручки. Однак через скасування іспитів та "новації" у сфері дипломування моряків Україна може втратити ці надходження.