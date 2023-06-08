В річках Південний Буг та Інгулець значних відхилень та перевищень гранично допустимої концентрації речовин не спостерігається.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Дослідження проб води, відібраних в річках, були проведені 7 та 8 червня.

«Ми провели аналізи, відхилень немає. Перестрахувались, заборонили продаж риби у Баштанському районі, тому що очікуємо мор. Епідеміологічну ситуацію моніторимо, все добре», - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, заступник голови Національного екологічного центру (НЕЦ) України Олег Деркач оцінив наслідки підриву Каховської гідроелектростанції для Миколаївської області як «катастрофічні».