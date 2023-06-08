Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію щодо підтоплення населених пунктів регіону.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський оглянув стан головної насосної станції Управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена через підрив греблі Каховської ГЕС, пише пресслужба ОП.

У зв’язку з підтопленням здійснено евакуацію громадян, на місцях працюють рятувальники та представники влади. Людей забезпечують необхідними продуктами харчування. Зокрема, у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Главі держави доповіли про заходи, яких вживає місцева влада для забезпечення нагальних потреб місцевих жителів у питній воді. Також було обговорено довготривалі рішення щодо забезпечення питною водою міста Миколаєва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, 8 червня, відвідав затоплену насосну станцію Управління каналів річки Інгулець в Миколаївській області.