Росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції. У зв’язку з цим експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних країні-агресору для військової промисловості, повернувся до довоєнного рівня.

Про це заявив координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О’Браєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, європейські компанії продають електроніку в інші країни, які своєю чергою перепродають її в Росію, й цей канал постачання санкції поки не враховують.

— До початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні, - сказав Джим О’Браєн.

Як зазначається, йдеться про мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, які необхідні для створення сучасної зброї.

Посадовець наголосив, що обхід санкцій залишається «суттєвою проблемою». Наразі США виявили причетність до цього п’яти країн: Туреччини, Казахстану, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.

Попри запроваджені проти Росії санкції, у країни-агресора досі є ресурси купувати технології й випускати зброю для війни проти України.

Зокрема, у поставках електроніки на ринок РФ в обхід західних санкцій підозрюються низка німецькі компанії.

Раніше повідомлялося, що російська нафта продовжує надходити до ЄС, незважаючи на ембарго, через посередників у третіх країнах. Особливо це стосується Індії.