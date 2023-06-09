Президент РФ Володимир Путін відмовився від Криму, вважає професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд, коментуючи руйнацію Каховської ГЕС.

Про це пише Голос Америки.

Раніше, зазначає експерт, глава Кремля намагався зберегти основну інфраструктуру України.

«Тепер Путін відмовився від захоплення України», – каже Аслунд.

Експерт зазначає, що без води у Кримському каналі півострів неможливо утримати.

«Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму», – додає експерт.

Наприкінці травня представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що цілі спеціальної військової операції РФ (так Росія називає війну проти України) не змінилися, вони мають бути досягнуті.

«Ці цілі мають бути виконані», – додав він.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.