Лиш за минулу добу, 8 червня, нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 1 010 окупантів.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, за понад рік великої війни, на той світ відправили 213 770 російських солдатів.

Також росіяни втратили чимало техніки:

танків ‒ 3901 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24)

артилерійських систем – 3702 (+34)

РСЗВ – 599 (+4)

засоби ППО ‒ 359 (+4)

літаків – 314 (+0)

вертольотів – 299 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13)

крилаті ракети ‒ 1171 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26)

спеціальна техніка ‒ 502 (+2)

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету. Також протягом останньої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду.