Лиш за минулу добу, 8 червня, нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 1 010 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, за понад рік великої війни, на той світ відправили 213 770 російських солдатів.
Також росіяни втратили чимало техніки:
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету. Також протягом останньої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду.
Лиш за минулу добу, 8 червня, нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 1 010 окупантів.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, за понад рік великої війни, на той світ відправили 213 770 російських солдатів.
Також росіяни втратили чимало техніки:
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету. Також протягом останньої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду.