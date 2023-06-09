У Миколаєві територія біля пам'ятки природи місцевого значення «Турецький фонтан» заросла травою, повсюди розкидане сміття.

Фото занедбаної території в Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» опублікувала Ольга Сизова.

Вона зазначає, що з джерела люди поствйно набирають воду, проте чаша фонтану у жахливому стані і її вже давно ніхто не чистив.

— Почитайте новини, хто його відкривав і хто обслуговував! Той факт, що це обласний яхт-клуб тут ні до чого! Турецький фонтан. Стан жахливий, ніхто його не миє і не чистить. На сьогоднішній день, коли миколаївці кожного дня набирають там воду, це просто злочин тримати фонтан у такій антисанітарії. Прилегла територія також недоглянута. Прошу звернути увагу та якнайшвидше почистити фонтан, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що пам’ятка «Турецький фонтан» знаходиться на балансі миколаївського департаменту ЖКХ. Останнього разу тендер на утримання та догляд за фонтаном оголошувався у грудні 2021 року, однак торги відмінили так як для участі будо подано менше двох тендерних пропозицій. Переможець мав за 247 тисяч 600 гривень виконувати роботи до кінця 2022 року.

У 2021 році обслуговуванням фонтану займалося ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОХІМСЕРВІС», яке виграло тендер на 49 тисяч 917 гривень. Цього року тендер не проводили.

Нагадаємо, що відкриття пам'ятника архітектури «Турецький фонтан» та пуск джерельної води відбувся у вересні 2016 року. Понад місяць будівельна бригада компанії «Техбуд-99» працювала над його відновленням, а також пошуком знаменитого Спаського джерела.