Американські супутники-шпигуни зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до того, як її було зруйновано. Але всі обставини у Вашингтоні наразі не встановили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, інформацію про спостереження американських супутників-шпигунів розповів високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами чиновника, супутники, які оснащені інфрачервоними датчиками, зафіксували тепловий спалах, що відповідає сильному вибуху, незадовго до того, як греблю було зруйновано.

При цьому він уточнив, що, на думку американських аналітиків, за вибухом стоїть Росія. Але американські спецслужби поки не мають вагомих доказів того, хто несе відповідальність.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель упевнений, що за підривом греблі Каховської гідроелектростанції стоїть Росія.