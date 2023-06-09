Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів.

Про це Марина Порошенко написала у Facebook.

Вона розповіла, що з чоловіком побували в притулку для врятованих з Херсонської області тварин.

— Тварини з прифронтових територій - вони завжди особливі. Більшість з них сторониться людей, боїться гучних звуків. Сьогодні в притулку для тваринок, врятованих у Херсоні, я бачила собаку, у якої від стресу випала шерсть, абсолютно сліпого пса, маленьких гавчиків, яких дістали з води на затоплених територіях, - пише Марина Порошенко.

Песика, якого подружжя забрало з притулку тепер звуть Херсон. Зараз він з новою родиною прямує додому.