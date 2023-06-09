Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів.
Про це Марина Порошенко написала у Facebook.
Вона розповіла, що з чоловіком побували в притулку для врятованих з Херсонської області тварин.
— Тварини з прифронтових територій - вони завжди особливі. Більшість з них сторониться людей, боїться гучних звуків. Сьогодні в притулку для тваринок, врятованих у Херсоні, я бачила собаку, у якої від стресу випала шерсть, абсолютно сліпого пса, маленьких гавчиків, яких дістали з води на затоплених територіях, - пише Марина Порошенко.
Песика, якого подружжя забрало з притулку тепер звуть Херсон. Зараз він з новою родиною прямує додому.
— Ми з Петром вирішили подарувати йому нове життя. Тепер його ім'я Херсон. Я щаслива. Цей важкий день пройшов не дарма! Вільний Херсон зараз з нами в дорозі до столиці, - поділилася дружина п'ятого Президента.
Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів.
Про це Марина Порошенко написала у Facebook.
Вона розповіла, що з чоловіком побували в притулку для врятованих з Херсонської області тварин.
— Тварини з прифронтових територій - вони завжди особливі. Більшість з них сторониться людей, боїться гучних звуків. Сьогодні в притулку для тваринок, врятованих у Херсоні, я бачила собаку, у якої від стресу випала шерсть, абсолютно сліпого пса, маленьких гавчиків, яких дістали з води на затоплених територіях, - пише Марина Порошенко.
Песика, якого подружжя забрало з притулку тепер звуть Херсон. Зараз він з новою родиною прямує додому.
— Ми з Петром вирішили подарувати йому нове життя. Тепер його ім'я Херсон. Я щаслива. Цей важкий день пройшов не дарма! Вільний Херсон зараз з нами в дорозі до столиці, - поділилася дружина п'ятого Президента.