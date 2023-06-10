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На внутрішніх водоймах Миколаївської області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища та личинки прісноводних риб.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Там вказують, що з нагріванням води розпад загиблої флори та фауни зменшить рівень кисню, що може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. А потрапляння значної прісноводної маси до Чорного моря, може завдати значної шкоди солоноводній іхтіофауні прибережної частини.

— Окрім того, великим ризиком для населення та водних біоресурів стануть потрапляння у водойми шкідливих речовин з каналізаційних колекторів, сховищ токсичних відходів з промислових підприємств, полігонів побутових відходів, а також продукти розпаду загиблих тварин і риби, – підкреслюють у МінАПК.

Там додають, що повна оцінка збитків рибному господарству неможлива до повної стабілізації рівня води.

— Проте вже можна стверджувати, що значного негативного впливу зазнає вся екосистема Дніпровсько-Бузької гирлової системи та Чорного моря, – додали там.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод. Водночас на Дніпропетровщині вже стався масовий мор риби.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.