Архівне фото/«НикВести»

Впродовж 9 червня російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема, о 15:00 ворог обстріляв з артилерії Очаків. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, будинок культури. Відбулося займання покрівлі на житловому будинку, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Одночас о 15:48 ворог завдав артилерійський та о 18:00 мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 9 червня,близько 04:00 сили протиповітряної оборони знищили крилату ракету над Миколаївщиною.