Станом на 8 ранку 10 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився на 9 сантиметрів і наразі складає 88 сантиметрів.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

До цього очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв станом на вечір 9 червня, що в області «почався спад рівня води».

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.