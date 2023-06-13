Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.

Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Оголошення про допомогу прозвучало на тлі повідомлень про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley, що наголошує на військових витратах на поточний контрнаступ.

«Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, вразливі і потребують заміни, і це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має продовжуватися в довгостроковій перспективі», - сказав Бредлі Боуман, старший директор Центру військової та політичної сили вашингтонського Фонду захисту демократій.

Останній пакет допомоги стане 40-м санкціонованим президентом США скороченням військової техніки із запасів Міністерства оборони після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу надати Україні термінову гуманітарну допомогу через екологічну катастрофу, спричинену підривом Каховської ГЕС.