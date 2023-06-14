Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка ідентифікував ще три картини зі своєї колекції, які російські окупанти вкрали й вивезли до тимчасово окупованого Криму.

Про це працівники музею повідомили на сторінці в Facebook.

Три експонати були знайдені за допомогою фото із сімферопольського Центрального музею Тавриди. Вони були зроблені 1 квітня 2023 року під час підписання так званого «договору» про зберігання там викрадених творів мистецтва.

— Знов звертаємось до світлини з Сімферополя, на яку потрапив список викрадених робіт. Нагадуємо: вона була зроблена 1 квітня 2023 року при підписанні так званого «договору» про зберігання вкрадених творів в Центральному музеї Тавриди. За списком вирахували ще кілька робіт, які зараз стовідсотково незаконно перебувають в окупованому Криму, - йдеться в повідомленні.

На цей раз вийшло розпізнати такі роботи з колекції Херсонського художнього музею: картину херсонського живописця та графіка Івана Гопкала «Парк» (1959), роботу «Париж. Бульвар Мадлен» (1967) українського живописця, одного з учнів Олексія Шовкуненка, Михайла Чепика та графічну роботу «Човни»(1979) ще одного учня Олексія Шовкуненка, Юрія Баликова.

— На цьому музейний квест не завершується. Далі буде, – підсумували робітники музею.

Нагадаємо, Херсонський художній музейідентифікував ще дві вкрадені росіянами картини.

Раніше, через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині затоплено 10 бібліотек та 5 музеїв.



