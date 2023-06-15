Протягом двох тижнів у Миколаєві тривають перевірки бомбосховищ та укриттів по всьому місту. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення спільно з представниками адміністрацій районів інспектують захисні споруди і проводять роз’яснювальну роботу з відповідальними за доступ до укриттів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Наразі в Миколаєві налічують 222 сховища, з них 93 – комунальної власності. Також по місту більше 400 підвальних приміщень, які можуть слугувати населенню як найпростіші укриття.

Як показали перевірки, доступ до сховищ, які розміщені у закладах комунальної власності або на території державних установ, цілодобовий. Наприклад, це бомбосховища біля Пенсійного фонду, Миколаївводоканалу або Миколаївгазу.

Так само і зі сховищами у дитячих садках чи школах. Доступ до них миколаївці мали від початку повномасштабного вторгнення. І хоч зараз люди не часто приходять туди під час повітряних тривог, у закладах працюють чергові, які і вдень, і вночі відкривають сховища для жителів.

— Минулого року у нас щодня ночували жителі сусідніх будинків. Зараз вже ніхто не приходить. Вдень заклад відчинений, є вказівники, де бомбосховище. Вночі у школі чергує охоронець, під час тривоги він відчиняє двері. Щоб люди бачили, що тут хтось є, вночі під час тривоги ми вмикаємо світло у фойє, - розповідає директор гімназії Людмила Володимирівна.

Дещо складніша ситуація зі сховищами, які розміщені під багатоквартирними будинками. Двері до них тут переважно відчинені, але доступ перекритий зачиненими під’їздами або ворітьми. Жителі будинків кажуть, бояться, щоб у під’їзди не заходили злодії.

Протягом двох тижнів до контакт-центру надійшло близько 50 скарг від містян про відсутність доступу до сховищ. Усі адреси відпрацьовують фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій. Вони проводять роз’яснювальну роботу з головами ОСББ та відповідальними за доступ до укриттів. Кажуть, якщо під’їзд зачиняється на замок, під час повітряної тривоги жителі зобов’язані його відкривати. Також просять на підʼїздах розміщувати інформацію про те, що в будинку є сховище, і номер телефону відповідального. Про випадки, коли люди не надають доступу до сховищ, просять повідомляти у кол-центр при міській раді за номером 1588.

Якщо люди зачиняють самі сховища, замки зрізають. Так було на одній із адрес на проспекті Миру.

— Я звертаюсь до всіх: кожен, хто відповідальний за бомбосховище, зобов’язаний забезпечити постійний доступ до нього, особливо під час тривоги. Кожен несе відповідальність не тільки за себе, а й за інших. Війна показала, що ми це можемо робити, – коментує ситуацію перший заступник міського голови Віталій Луков. І додає, міська влада і надалі буде проводити перевірки та реагувати на звернення жителів.

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