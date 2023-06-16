Миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном України з легкої атлетики.

Про це повідомляють в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міської ради.

Чемпіонат України з легкої атлетики серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору та РФР відбувся у Луцьку 13-16 червня.

Ігор Цвєтов зайняв 1 місце в бігу на 100 м та 1 місце в бігу на 200 м.

Нагадаємо, на початку березня Ігор Цвєтов виборов найвищі нагороди міжнародного кваліфікаційного турніру з параатлетики World Para Athletics GrandPrix.