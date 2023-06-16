Президент України Володимир Зеленський вважає, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації ситуації в Україні, а також для того, щоб «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити цей конфлікт».

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Можливий розвиток подій на Запорізький АЕС він прокоментував на прикладі підриву Каховської ГЕС.

— Росія хоче підірвати (Запорізьку, - прим.) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською, - прим.) дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту, — сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами. Адже війна затягується, особливо з тим, коли озброєння постачаються невеликими партіями.

— Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо, — підкреслив глава держави.

Зазначимо, що Російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Нагадаємо, через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.