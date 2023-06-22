Журналіст BBC Ендрю Хардін, який двічі відвідував Україну минулого року, написав книгу про жителів Вознесенська, які відбили наступ російських військ у березні 2022 року.
Як повідомляє видання «Вознесенський вісник», для написання книги автор взяв десятки інтерв'ю в очевидців та учасників тих березневих подій. І обрав з них найцікавіші історії.
Видання книги заплановане на 6 липня у Великобританії. Книга вже доступна до передзамовлення на платформі продажів «Амазон».
Нагадаємо, що 2 – 3 березня у Вознесенську Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. «НикВести» побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.
Журналіст BBC Ендрю Хардін, який двічі відвідував Україну минулого року, написав книгу про жителів Вознесенська, які відбили наступ російських військ у березні 2022 року.
Як повідомляє видання «Вознесенський вісник», для написання книги автор взяв десятки інтерв'ю в очевидців та учасників тих березневих подій. І обрав з них найцікавіші історії.
Видання книги заплановане на 6 липня у Великобританії. Книга вже доступна до передзамовлення на платформі продажів «Амазон».
Нагадаємо, що 2 – 3 березня у Вознесенську Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. «НикВести» побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.