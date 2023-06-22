Журналіст BBC Ендрю Хардін, який двічі відвідував Україну минулого року, написав книгу про жителів Вознесенська, які відбили наступ російських військ у березні 2022 року.

Як повідомляє видання «Вознесенський вісник», для написання книги автор взяв десятки інтерв'ю в очевидців та учасників тих березневих подій. І обрав з них найцікавіші історії.

Видання книги заплановане на 6 липня у Великобританії. Книга вже доступна до передзамовлення на платформі продажів «Амазон».

Ендрю Хардін

Нагадаємо, що 2 – 3 березня у Вознесенську Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. «НикВести» побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.