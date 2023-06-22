У четвер, 22 червня, комісія, створена міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем перевірила укриття у дитячому садку №148 у Центральному районі та рекомендувала дозволити набір та приймання дітей у заклад.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Завідувачка дитсадка Олена Харитонович повідомила, що дошкільний заклад до війни відвідувало 376 дітей. Відремонтоване укриття має площу 306 м² та може розмістити 331 дитину та 30 дорослих.

За словами керівниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, в укритті передбачені ігрові зони, вентиляція, резервне освітлення, два входи, централізоване водопостачання з системою очищення води та три санвузли.

— Стосовно цього об'єкта, я можу сказати, що на те що ви зараз бачите було витрачено 1,5 мільйона гривень. Хочу зазначити, що тут був звичайний підвал, абсолютно не пристосований, не було ані вентиляції, ані каналізації й навіть туалетних кімнат, – каже Ганна Личко.

Зараз для повноцінної роботи дитсадка необхідно вирішити низку оргпитань по комплектації груп та забезпечення закладу усім необхідним.

— У нас є ряд питань по організації підготовки відвідування вихованців. Зараз буде проходити комплектування груп дітьми, ряд заходів із працівниками освіти, котрі вже пройшли медогляд, необхідно відповідати санітарним нормам, попереду в нас важливий аналіз якості води. Якщо вода не буде відповідати вимогам, то прийдеться відтермінувати приймання вихованців до закладу, – сказала Ганна Личко.

До комісії, яка перевіряли комунальні заклади дошкільної освіти на відповідність вимогам цивільного захисту увійшли представники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, міських департаментів та управлінь: архітектури, охорони здоров’я, цивільного захисту населення, освіти.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

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