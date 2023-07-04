Президент України Володимир Зеленський відзначив миколаївських морпіхів 36 бригади серед підрозділів, які ведуть активні дії на передовій.

Слова подяки він висловив у вечірньому відеозверненні 3 липня.

— Героїчні 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, воїни! 47-ма окрема механізована бригада «Маґура» – дякую! Славетна 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» – дякую, воїни! 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони – дякую!, — сказав Володимир Зеленський.

Окремо він подякував взводу Олександра Павлова та екіпажу танка під командуванням Андрія Марчука.

— Варто особливо відзначити сьогодні молодшого лейтенанта Олександра Павлова, командира взводу морської піхоти 36-ї бригади морпіхів. Його впевнені та сильні дії, уміле управління в бою дають хороші результати державі. Дякую! Екіпаж танка Т-80 під командуванням молодшого сержанта Андрія Марчука – дякую за влучність та хоробрість! Це 36-та бригада морпіхів, — зазначив Володимир Зеленський.