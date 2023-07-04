Президент України Володимир Зеленський відзначив миколаївських морпіхів 36 бригади серед підрозділів, які ведуть активні дії на передовій.
Слова подяки він висловив у вечірньому відеозверненні 3 липня.
— Героїчні 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, воїни! 47-ма окрема механізована бригада «Маґура» – дякую! Славетна 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» – дякую, воїни! 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони – дякую!, — сказав Володимир Зеленський.
Окремо він подякував взводу Олександра Павлова та екіпажу танка під командуванням Андрія Марчука.
— Варто особливо відзначити сьогодні молодшого лейтенанта Олександра Павлова, командира взводу морської піхоти 36-ї бригади морпіхів. Його впевнені та сильні дії, уміле управління в бою дають хороші результати державі. Дякую! Екіпаж танка Т-80 під командуванням молодшого сержанта Андрія Марчука – дякую за влучність та хоробрість! Це 36-та бригада морпіхів, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці червня окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.
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Президент України Володимир Зеленський відзначив миколаївських морпіхів 36 бригади серед підрозділів, які ведуть активні дії на передовій.
Слова подяки він висловив у вечірньому відеозверненні 3 липня.
— Героїчні 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, воїни! 47-ма окрема механізована бригада «Маґура» – дякую! Славетна 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» – дякую, воїни! 128-ма окрема бригада Сил територіальної оборони – дякую!, — сказав Володимир Зеленський.
Окремо він подякував взводу Олександра Павлова та екіпажу танка під командуванням Андрія Марчука.
— Варто особливо відзначити сьогодні молодшого лейтенанта Олександра Павлова, командира взводу морської піхоти 36-ї бригади морпіхів. Його впевнені та сильні дії, уміле управління в бою дають хороші результати державі. Дякую! Екіпаж танка Т-80 під командуванням молодшого сержанта Андрія Марчука – дякую за влучність та хоробрість! Це 36-та бригада морпіхів, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці червня окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.