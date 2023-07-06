Про це в інтерв'ю британському виданню The Times розповів керівник Головного управління розвідки Кирилло Буданов.

Він відмовився назвати подробиці такого висновку, проте зазначив, що зменшення загрози пов'язане із «публічними та непублічними діями у цій сфері».

— І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає, – заявив Буданов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.