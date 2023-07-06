Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель оновив політику щодо перебування у країні громадян України.

Про це йдеться на урядовому порталі Ізраїлю.

Це зробили «з огляду на зміни, які відбулися, включно з плином часу та набутим досвідом». Українцям дозволили працевлаштовуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в’їзду в Ізраїль й у них є український паспорт.

Голова МВС також продовжив туристичні візи для українців, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабної війни або вʼїхали після її початку. Ці документи діятимуть до 31 січня 2024 року.

Нагадаємо, Канада розширила програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.