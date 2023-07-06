Керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби, який вимагав з комерсантів гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, затримали на отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, з початком повномасштабного вторгнення посадовець вирішив скористатися ситуацією і «оперативно» налагодив системний заробіток на видачі експортних дозволів.

Всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю 300 доларів США за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати, він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів.

Можлива сума неправомірної вигоди посадовця могла становити біля 500 тисяч гривень щомісяця. За понад рік протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів. Точну суму встановить слідство.

Працівники Бюро затримали посадовця 3 липня 2023 року під час отримання чергового хабаря від експортера.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві слідчого поліції викрили за вимагання 1200 доларів США хабаря за зменшення відповідальності для підозрюваного у крадіжці.



