Сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

«Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знову використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після понад тижневої перерви противник 2-й день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО», - повідомив він.

У КМВА уточнили, що інформація щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила, дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо, миколаївські морські піхотинці ліквідували ворожий танк FPV-дроном.