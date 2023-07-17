Жителі Миколаївщини отримали 12 кредитів на житло за програмою «єОселя», загальною сумою 6 мільйонів 986 тисяч гривень. Це найменша кількість отриманих кредитів серед областей України.

Всього жителі області через «Дію» подали 968 заявок на кредитування, свідчать дані аналітики за програмою «єОселя» на сайті «Укрфінжитло».

Водночас найбільше кредитів видали у Київській області — їх кількість складає 462 кредити на загальну суму 672 мільйони гривень. Найменше кредитів отримали жителі.

Сусідня Херсонська область отримала 65 кредитів на суму 82 мільйони гривень, Дніпропетровська область — 67 кредитів на 85 мільйонів гривень, а Кіровоградська область — 15 кредитів на суму 10 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» всім українцям, які не мають власного житла.

— Минулого року ми запустили програму єОселя. Дали можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 мільярда гривень. Тепер будемо розширювати програму. Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі єОселя зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років, — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив випуск облігацій внутрішньої державної позики на 30 мільярдів гривень. За рахунок цих коштів буде збільшено капітал АТ «Українська фінансова житлова компанія», яке видає пільгову іпотеку окремим категоріям громадян.