У Миколаєві родина Малиновських, яка вирішила навести лад на горищі, знайшла 4 випуски газети «Южная правда» від 8, 9, 10 і 11 лютого 1940 року. Знахідку миколаївці передали до краєзнавчого музею.

Про це розповіла пресслужба Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Газета виходила кожного дня. З понеділка по суботу мала дві сторінки, а у неділю — чотири.

— Про що ж писали в той час? На першій сторінці друкували Укази Президії Верховної Ради СРСР, писали про присвоєння звань Героя Радянського Союзу громадянам країни, вибори партійних органів, підготовку до посівних робіт, переможців стахановського руху. На другій сторінці була рубрика «Партійне життя», писали про закордонні новини, військові дії у Китаї, новини з Західного фронту, стан у «»біло – Фінляндії», — розповідають в музеї.

Зокрема, в газеті писали про миколаївські школи. Наприклад, у школі №37 8-А клас був серед відстаючих, мав 54% успішності, а через чуткий більшовицький підхід педагогів до кожного учня показник став 74%.

Також у кожному номері були афіші про концерти, вистави Миколаївського обласного театру.

Останніми в газеті друкували об’яви про пошук робітників на підприємства міста.

Нагадаємо, Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 8 липня почав приймати відвідувачів.