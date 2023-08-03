Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради уклало договір на розробку проєктно-кошторисної документації на капремонт тренажерного та кардіозалу у спорткомплексі «Зоря».

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

За розробку проєкту заплатять 246 тисячі 770 гривень. Договір уклали без проведення аукціону з товариством з обмеженою відповідальністю «Автограф-Н», яке працює у Миколаєві з 2007 року. Засновником і керівником підприємства є Ніна Стерпул.

Зазначимо, що вона є родичкою співвласника будівельної компанії «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, який без тендера ремонтував Миколаївський аеропорт за 40 мільйонів гривень.

Раніше «Автограф-Н» також уклало договір з ОВА на проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2 (колишня гімназія).

Нагадаємо, 17 травня у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.

Перед цим басейн проінспектував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Нагадаємо, що процес передачі спорткомплексу «Зоря» розпочався ще у серпні 2018 року. У березні 2020 року відбулася передача спорткомплексу «Зоря» ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до комунальної власності міста Миколаєва. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу «Зоря».

Після передачі спорткомплексу до міської влади Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

Відомо, що у грудні 2021-го віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» виявили 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.