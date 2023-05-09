У Миколаєві найближчим часом планують відкриття комунального басейну у спорткомплексі «Зоря». На сьогодні басейн знаходиться в повній технічній готовності до роботи, проте залишилось завершити певні бюрократичні процедури, пов’язані із дозволом ГАСКу на введення його в експлуатацію.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Сьогодні, 9 травня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав спорткомплекс та перевірив, наскільки басейн готовий до відкриття, яке він раніше анонсував на травень. За словами Олександра Сєнкевича, басейн вже можна запускати. За його словами, у найближчий тиждень — десять днів будуть вирішені «паперові» питання, після чого відбудеться офіційне його відкриття.

На ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень було виділено близько 32 мільйонів гривень, з 25 мільйонів — коштом державного бюджету, ще 7 — з міського бюджету Миколаєва на ремонт чаші басейну, повідомив директор Управління капітального будівництва Миколаївської міськради Олександр Поздняков.

— Капітальний ремонт спортивного комплексу «Зоря» передбачає дві черги. Перша черга — басейн, його підземна частина, тобто системи очистки та водопостачання, та ремонт чаші басейну і роздягалень. У другій черзі знаходиться ремонт інших приміщень, ремонт фасаду і прилеглої території. До війни була майже завершена перша частина. Під час війни ми вже знайшли можливість закінчити все для того, щоб запустити басейн. На сьогодні все в будівельній готовності на 100%. Ми можемо запускати. Стався лише один нюанс — це паперові справи, які ми зараз в найближчий тиждень хочемо закінчити і запросити усіх людей, які були причетні до ремонту цього об’єкта, щоб його відкрити, - сказав Олександр Сєнкевич у коментарі журналістам.

Разом з керівником КУ «Центральний міський стадіон» Володимиром Коссе, до складу якого входить спорткомплекс, та керівником СК «Зоря» Віталієм Волковим Олександр Сєнкевич оглянув підвальне приміщення, де знаходиться нове устаткування, що забезпечує очищення води в басейні, перевірив роздягальні, душові та безпосередньо басейн.

— Тут використовується новітнє обладнання, система, яка слідкує за рівнем Ph, хлору у воді. Власне, вся будівля залишилась старою з ремонтом, але все обладнання, що стосується басейну, було перероблено, побудована нова ємність під басейном, яка займається додатковою очисткою води, укріплено капітально зроблено новий каркас для самого басейну. Все зроблено для того, щоб користуватися басейном у повному обсязі, - розказав Олександр Сєнкевич.

Під час перевірки у мера Миколаєва виникли зауваження до керівництва спорткомплексу, зокрема, щодо можливості оплати абонементу безпосередньо у спорткомплексі за допомогою картки, можливості клієнтам басейну взяти в користування рушники, відсутності окремих вивісок та правил користування басейном, графіку вартості занять тощо.

— Ми сьогодні пройшли, подивилися, які є проблеми з утилітарними речима: де буде людина заходити, де вона отримає інформацію і так далі. За тиждень — 10 днів ми це все приведемо до ладу, і вже зможуть миколаївці реєструватися та отримувати абонемент, займатися плаванням чи просто купанням в басейні. Робота буде налагоджуватися, вона буде покращуватися. Щойно у підприємства за рахунок продажу абонементів з’являться оборотні кошти, вони також будуть направляти їх саме на поліпшення інфраструктури басейну та прилеглої території, - сказав міський голова Миколаєва.

Він також повідомив, що мозаїку на стіні у приміщенні басейну поки що закрили спеціальним коробом. Проте, за словами міського голови, її відреставрують та відкриють, щойно буде фінансова можливість.

— Звичайно, деякі цікаві речі, які можна було б зробити, але вони додатково потребували грошей, наприклад реставрація мозаїки, ми не робили це, щоб зекономити кошти. Але мозаїку закрили спеціальним коробом, і зараз вона закрита панеллю. Коли у нас буде фінансова можливість зробити це, я думаю, що ми відкриємо цю, яка є фактично історичною цінністю, - сказав Олександр Сєнкевич.

Басейн буде працювати кожного дня з 8:00 до 20:00. Буде можливість оплатити за одне заняття, або придбати абонемент на місяць (8 або 12 занять). Вартість абонементів залежить від часу відвідування:

- З 8:00 до 9:00 - 120 грн/год.

- З 9:00 до 14:00 - 150 грн/год.

- З 14:00 до 20:00 - 200 грн/год.

Нагадаємо, що процес передачі спорткомплексу «Зоря» розпочався ще у серпні 2018 року. У березні 2020 року відбулася передача спорткомплексу «Зоря» ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до комунальної власності міста Миколаєва. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу «Зоря».

Після передачі спорткомплексу до міської влади Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

Відомо, що у грудні 2021-го віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» виявили 7 тріщин у чаші об'єкта.

Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що ремонт та реставрація басейну спорткомплексу «Зоря» мають намір завершити у грудні 2021 року.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року.

Фоторепортаж

Фото: Катерина Середа