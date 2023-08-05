У зв'язку з проведенням реконструкції мереж водопостачання у Миколаєві, під ризик видалення підпадають 117 дерев, висаджених вздовж трас водогонів.
Про це інформує Миколаївська ОВА з посиланням на Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку.
Там зазначають, що точна кількість дерев, які необхідно видалити стане відома вже під час проведення будівельних робіт. Однак в ОВА запевняють, що їхня кількість не повинна перевищити вже зазначену.
Крім того, мережі, які планують замінити проходять під пішохідними зонами та проїзними частинами вулиць. В ОВА зазначають, що неможливо прокласти близько 20 кілометрів труб на території міста без тимчасового порушення благоустрою чи пошкодження зелених насаджень
«Таким чином, в проєктах реконструкції водогонів запропоновано максимально оптимальні напрямки для прокладання труб великого діаметра. Після чого буде відновлено благоустрій, покриття проїзних частин вулиць тощо. Траншеї в місцях, де висаджені ряди дерев, планується викопувати між деревами», — йдеться в повідомленні.
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У зв'язку з проведенням реконструкції мереж водопостачання у Миколаєві, під ризик видалення підпадають 117 дерев, висаджених вздовж трас водогонів.
Про це інформує Миколаївська ОВА з посиланням на Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку.
Там зазначають, що точна кількість дерев, які необхідно видалити стане відома вже під час проведення будівельних робіт. Однак в ОВА запевняють, що їхня кількість не повинна перевищити вже зазначену.
Крім того, мережі, які планують замінити проходять під пішохідними зонами та проїзними частинами вулиць. В ОВА зазначають, що неможливо прокласти близько 20 кілометрів труб на території міста без тимчасового порушення благоустрою чи пошкодження зелених насаджень
«Таким чином, в проєктах реконструкції водогонів запропоновано максимально оптимальні напрямки для прокладання труб великого діаметра. Після чого буде відновлено благоустрій, покриття проїзних частин вулиць тощо. Траншеї в місцях, де висаджені ряди дерев, планується викопувати між деревами», — йдеться в повідомленні.