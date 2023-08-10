Депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Федір Панченко не вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради, він не проти проведення засідань, як в офлайн, так і онлайн форматі.
Про це він заявив в коментарі кореспонденту «НикВести».
Він зауважив, що це питання виходу на очні сесії стосується не лише завершення пандемії, а й актуальної безпекової ситуації у регіоні.
«Я можу працювати так і так. А що стосується питання безпеки, я вважаю, що кожен сам повинен для себе вирішити надійно чи ні», — розповідає він.
Федір Панченко не вважає, що дільність депутатів погіршилась через онлайн режим.
«Чи буде робота ефективніше ніж за зараз? А що, зараз неефективно? Депутатами все розглядається та все відпрацьовується. Вони не стануть ефективніше сидячи на одному місці. Мені здається вони рідше будуть збиратися, саме в офлайн форматі», — каже він.
Депутат підтримує ідею, як очного, так і онлайн формату роботи.
«Я ставлюсь до всіх форматів добре. Я присвячую цьому весь майже весь свій час і працюю в будь-якому форматі. Якщо потрібно буде прийти, то буду. Ось, наприклад зараз знаходжусь в міськраді. Кожен день тут знаходжусь, мені не складе проблем перейти з одного кабінету в інший. Особисто мені, не складно буде перейти з одного в формату в інший», — підсумовує Федір Панченко.
Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.
В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходуроботи міськради в очний режим.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.
Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.
Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.
В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Федір Панченко не вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради, він не проти проведення засідань, як в офлайн, так і онлайн форматі.
Про це він заявив в коментарі кореспонденту «НикВести».
Він зауважив, що це питання виходу на очні сесії стосується не лише завершення пандемії, а й актуальної безпекової ситуації у регіоні.
«Я можу працювати так і так. А що стосується питання безпеки, я вважаю, що кожен сам повинен для себе вирішити надійно чи ні», — розповідає він.
Федір Панченко не вважає, що дільність депутатів погіршилась через онлайн режим.
«Чи буде робота ефективніше ніж за зараз? А що, зараз неефективно? Депутатами все розглядається та все відпрацьовується. Вони не стануть ефективніше сидячи на одному місці. Мені здається вони рідше будуть збиратися, саме в офлайн форматі», — каже він.
Депутат підтримує ідею, як очного, так і онлайн формату роботи.
«Я ставлюсь до всіх форматів добре. Я присвячую цьому весь майже весь свій час і працюю в будь-якому форматі. Якщо потрібно буде прийти, то буду. Ось, наприклад зараз знаходжусь в міськраді. Кожен день тут знаходжусь, мені не складе проблем перейти з одного кабінету в інший. Особисто мені, не складно буде перейти з одного в формату в інший», — підсумовує Федір Панченко.
Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.
В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходуроботи міськради в очний режим.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.
Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.
Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.
В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.