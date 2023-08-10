Депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Федір Панченко не вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради, він не проти проведення засідань, як в офлайн, так і онлайн форматі.

Про це він заявив в коментарі кореспонденту «НикВести».

Він зауважив, що це питання виходу на очні сесії стосується не лише завершення пандемії, а й актуальної безпекової ситуації у регіоні.

«Я можу працювати так і так. А що стосується питання безпеки, я вважаю, що кожен сам повинен для себе вирішити надійно чи ні», — розповідає він.

Федір Панченко не вважає, що дільність депутатів погіршилась через онлайн режим.

«Чи буде робота ефективніше ніж за зараз? А що, зараз неефективно? Депутатами все розглядається та все відпрацьовується. Вони не стануть ефективніше сидячи на одному місці. Мені здається вони рідше будуть збиратися, саме в офлайн форматі», — каже він.

Депутат підтримує ідею, як очного, так і онлайн формату роботи.

«Я ставлюсь до всіх форматів добре. Я присвячую цьому весь майже весь свій час і працюю в будь-якому форматі. Якщо потрібно буде прийти, то буду. Ось, наприклад зараз знаходжусь в міськраді. Кожен день тут знаходжусь, мені не складе проблем перейти з одного кабінету в інший. Особисто мені, не складно буде перейти з одного в формату в інший», — підсумовує Федір Панченко.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також вважає, що сьогодні більш ефективним для участі депутатського корпусу на засіданнях сесії є формат онлайн-конференцій.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходуроботи міськради в очний режим.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.