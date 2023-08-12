З початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.

Як повідомили в ДСНС, наразі зафіксовано вже 16 випадків загибелі людей на воді.

Це вдвічі більше, ніж за 2022 рік. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області вчергове нагадало про важливість дотримання правил безпечної поведінки на воді та біля води.

Нагадаємо, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.