З початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.
Як повідомили в ДСНС, наразі зафіксовано вже 16 випадків загибелі людей на воді.
Це вдвічі більше, ніж за 2022 рік. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області вчергове нагадало про важливість дотримання правил безпечної поведінки на воді та біля води.
Нагадаємо, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.
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З початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.
Як повідомили в ДСНС, наразі зафіксовано вже 16 випадків загибелі людей на воді.
Це вдвічі більше, ніж за 2022 рік. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області вчергове нагадало про важливість дотримання правил безпечної поведінки на воді та біля води.
Нагадаємо, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.