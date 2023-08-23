З 22 серпня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї поновили роботу комплексу археологічних зал.

У Миколаївській міській раді з посиланням на Суспільне повідомили, що пʼять приміщень були недоступними для відвідувачів з лютого минулого року, через обстріли з боку російської армії та пошкодження.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення в приміщення краєзнавчого музею шість разів влучали снаряди та їх уламки. Музей призупинив свою роботу наприкінці лютого минулого року. Перші після перерви відвідувачі зайшли у березні цього року.

Виконуюча обовʼязки директорки Миколаївського обласного краєзнавчого музею Ельвіра Єлізарова розповіла, що музей працював на тимчасових виставках та різних організаційних моментах.

Археологічний комплекс почали відновлювати три місяці тому. Участь брали наукові співробітники, художники та археологи.

— Дуже багато було зроблено ремонтних робіт, я маю на увазі ремонтно-реставраційні роботи, тому що, на жаль, під час обстрілів деякі речі вже потребували того, щоб попрацювали реставратори, — розповіла провідна наукова співробітниця Миколаївського обласного краєзнавчого музею Наталя Гаркуша.

У залах розмістили експозицію, яка розповідає про життя людей на території сучасної Миколаївщини від епохи Верхнього Палеоліту до Середньовіччя. На виставці представлено 4 тисячі 650 експонатів.

Нагадаємо, у Миколаєві родина Малиновських, яка вирішила навести лад на горищі, знайшла 4 випуски газети «Южная правда» від 8, 9, 10 і 11 лютого 1940 року. Знахідку миколаївці передали до краєзнавчого музею.