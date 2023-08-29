Під час ремонту водогону у Миколаєві планують знести 117 дерев. Замість них висадять нові. Також є ймовірність, що частину дерев можна буде перенести.

Про це розповів заступник директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку ОВА Олександр Нефьодов на екологічній комісії облради, пишуть «НикВести».

Він пояснив, що спочатку представники департаменту містобудування разом з департаментом ЖКГ Миколаївської міськради, а потім управлінням екології ОВА обстежували траси водогонів і фіксували всі дерева вздовж них.

— Була фіксація дерев по трасі водогону. Це 22 кілометра. Протяжність від водосховища в Корабельному районі до мікрорайону Північний, — сказав він.

Однак не всі з цих дерев підлягають знесенню, оскільки водогон проходить між ними. Тому у зону ризику потрапили тільки 117 дерев. Також можливе пошкодження кореневої системи інших насаджень під час ремонтних робіт.

— За даними проєктантів, які дали свої письмові зауваження, у зону ризику точно підпадають 117 дерев. В інформації з преси я чув, що була цифра 1700 і 2500 тисячі дерев. Ця інформація недостовірна. Водогони розташовані так, що йдуть між деревами по алеї на проспекті центральному. Так, пошкодження кореневої системи може бути, а знесення двох з половиною тисяч — їх стільки на проспекті навіть немає, — сказав Олександр Нефьодов.

Він додав, що компенсація знесених дерев передбачена законодавством. Де висаджуватимуть — поки невідомо.

Голова комісії облради Алла Ряжських поцікавилася, чи можливо зберегти вказані 117 дерев і пересадити їх в інші місця. Олександр Нефьодов відповів, що це стане зрозуміло тільки вже під час проведення робіт.

Також представники державної екологічної інспекції наголосили на необхідності визначити терміни та локації компенсаційної висадки.

Нагадаємо, що мова йде про проект з реконструкції мереж «Миколаївводоканалу», яким займається обласна військова адміністрація. Фінансування йде з державного бюджету. У документах з оцінки впливу на довкілля при реконструкції водогону та дюкеру спочатку говорилося про знесення понад чотирьох тисяч дерев. Однак в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пояснили, що у звіті вказана кількість дерев, які лише потенційно підпадають під знесення.

Після цього у Миколаївській ОВА зазначили, що точна кількість дерев, які необхідно видалити стане відома вже під час проведення будівельних робіт. Однак їхня кількість не повинна перевищити 117 дерев.

У Миколаївській міській раді говорять, що ще не бачили проект проведенням реконструкції мереж водопостачання, який розробляють у облдержадміністрації. Однак мера міста Олександра Сєнкевича проінформували, що під ризик знесення підпадають 80 дерев.