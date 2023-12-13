Іспанія наполягає на початку переговорів про вступ України в Євросоюз до 31 грудня.

Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Reuters.

Він сказав, що сподівається на початок переговорів між ЄС та Україною до завершення головування Іспанії в Раді ЄС, яке закінчується 31 грудня.

«Я розпочав іспанське головування з поїздки до Києва і сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ України до ЄС тепер, коли вже відомий звіт Європейської комісії», — зазначив Педро Санчес на пленарному засіданні Європейського парламенту.

Також він додав, що «настав час для ЄС відкрити свої двері та інтегрувати Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан».

Раніше повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Нагадаємо, що конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.