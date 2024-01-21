Президент України Володимир Зеленський особисто запросив голову СБУ Василя Малюка після інформації про стежку за журналістами проєкту Bihus.Info.

Про це він сказав в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

Він сказав, що вважає, що факт стежки треба ретельно розслідувати. Він додав, що одразу після інциденту запрошував до себе голову Служби безпеки України.

— Одразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося, — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Служба безпеки розслідуватиме справу і знайде винних.

Тиск на журналістів

Нещодавно керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.

Національна поліція вже також зареєструвала заяву редакції Bihus.Info про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя. Команда також планує подати заяву до Служби безпеки України, яка вже розслідує справу за іншою статтею, з проханням визнати себе потерпілою стороною та надати їй копії вилучених відеозаписів.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

21 січня поліція повідомила, що встановила п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск, який чиниться на українських журналістів.