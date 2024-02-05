Фото опублікував Віталій Кличко у 2022 році

В часи, коли Україна бореться за своє існування, боєздатність армії та єдність суспільства мають вирішальне значення. Проте сьогодні політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави.

Про це, 5 лютого, заявив міський голова Києва Віталій Кличко, коментуючи інформацію про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Суспільство обговорює і напружено чекає, чим завершиться ситуація з планами президента звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сподіваюся, влада розуміє всю серйозність кроків, які робить зараз, та всю повноту своєї відповідальності. Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне — боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства. Чи спрямовані анонсовані натяками рокіровки саме на це? Суспільство не впевнене. І на це треба зважати. Та припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу», — заявив Віталій Кличко.

Він відзначив, що багато в чому завдяки саме Валерію Залужному українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою.

«Як військовий у війну генерал Валерій Залужний пройшов багато складних моментів. Тільки він сам знає, скільки насправді. На жаль, сьогодні момент, коли політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави. І цей момент залежить не від Залужного», — зазначив мер Києва.

Також він наголосив, що потрібно припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу.

«Боротися сьогодні потрібно за одне — за Перемогу України», — підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що ЗМІ та окремі політики почали писати про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак офіційних підтверджень немає.

Як відомо, проведене опитування серед українців свідчить, що переважна більшість — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу, Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».