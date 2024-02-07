Миколаївські нардепи. Фото: Слуга народу

У середу, 7 лютого, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину і були присутні на засіданні, проголосували «за».

Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті ВРУ, пишуть «НикВести».

«За» проголосували:

Давид Арахімія

Максим Дирдін

Ігор Негулевський

Олександр Гайду

Олександр Пасічний

Ірина Кормишкіна

Олена Мошенець

Артем Чорноморов був відсутній на пленарному засіданні. Ігор Копитін, згідно з результатами поіменного голосування, не голосував. Однак пізніше нардеп написав, що система не спрацювала під час його голосування. Тому він написав заяву на ім’я голови Ради Руслана Стефанчука, щоб його голос «за» також врахували. Нардеп зазначив, що підтримує законопроєкт, хоча той потребує допрацювання. Внести поправки депутати планують до голосування у другому читанні.

«Щодо самого законопроєкту. Так, в ньому є спірні норми: і про аспірантів, і про демобілізацію, і про людей з інвалідністю. Але він сьогодні потрібен, і про це кажуть самі військові. Тому Рада прийняла його у першому читанні, а далі разом з колегами по Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки будемо працювати над поправками. Намагатимемося зробити його таким, аби він враховував і запит військових, і запит суспільства. Хоча це буде доволі складно», — написав він.

Народні депутати підтримали новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Детальніше про основні положення законопроєкту в інфографіках:

Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.