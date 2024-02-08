Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, Фото з відкритих джерел

Профільний комітет Ради доопрацьовуватиме новий законопроєкт по мобілізації №10449, який вчора, 7 лютого, був прийнятий в першому читанні, бо «питання до нього є у всіх». Декілька моментів вже знаходяться в роботі.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Вчора проголосували у першому читанні законопроєкт №10449 про військову службу, мобілізацію та облік. Питання до нього є у всіх. Працюватимемо над ними в комітеті до другого читання», — зазначив він.

Також Давід Арахамія назвав питання, що вже перебувають у роботі:

Щодо людей з інвалідністю та тих, хто доглядає їх. Залишимо все в редакції чинного законодавства. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення немає, шукатимемо компроміс. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував.

«Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу та громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», — додав Давід Арахамія, зазначивши, що також йде робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

Як відомо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.